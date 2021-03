Pedro Proença vai continuar a integrar a direção da Associação das Ligas Profissionais Europeias (EPFL), cargo para o qual foi eleito em outubro de 2016.

O atual presidente da Liga portuguesa teve em consideração o atual momento do futebol europeu e as mudanças nos quadros competitivos. Além disso, Pedro Proença também valoriza o facto do futebol português estar, nesta altura, posicionado entre as seis melhores ligas europeias.

Neste sentido, o presidente da Liga Portugal entendeu aceitar a continuidade no Board da ELFL, considerando que esta continuidade pode vir a ser muito importante para o futebol português nos próximos anos.