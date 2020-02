A Liga de Clubes vai reunir-se, na próxima quinta-feira, com a Direção-Geral da Saúde, tendo em vista debater prevenções para o novo coronavírus. Em comunicado, o organismo que representa os clubes profissionais garantiu que este encontro será unicamente para debater medidas preventivas, tomando como partida o surto que se abate sobre o futebol italiano. «Este encontro, que vai realizar-se a pedido da Liga, servirá apenas para falar de medidas preventivas e antecipar cenários no futebol profissional português, numa altura em que o futebol italiano está a sofrer consequências dos casos existentes», afirmou a Liga de Clubes.

O teor da reunião centra-se em como o futebol português pode evitar males maiores. «Preocupada com um eventual escalar da situação, a Liga vai saber de que forma o futebol profissional pode precaver-se da chegada do vírus ao nosso país», concluiu a entidade. Em Portugal já houve 17 casos suspeitos, que não se confirmaram após análises. É apenas conhecido o caso de um português infetado pelo Covid-19. Este homem era tripulante de um navio de cruzeiros e já foi internado num hospital de Okazaki, no Japão.