O Equador conseguiu impor o primeiro empate ao anfitrião Brasil na Copa América.

Os canarinhos, que pouparam muitos jogadores, depois de já terem garantido a vitória no agrupamento, marcaram primeiro, pelo ex-portista Éder Militão, que cabeceou vitoriosamente, depois de um livre marcado na direita pelo benfiquista Everton.

A formação equatoriana logrou, no entanto, restabelecer a igualdade no início da segunda parte, mais precisamente aos 53 minutos, por intermédio de Ángel Mena, na sequência de um canto, vários ressaltos e uma assistência de cabeça de Enner Valência.

Depois de 10 triunfos consecutivo e um total de 11 em jogos oficiais – série iniciada depois de só ter superado o Paraguai nos quartos da Copa América de 2019 no desempate por penáltis (4-3, após 0-0), em 27 de junho -, o Brasil foi contrariado.

Na classificação do Grupo B, o Brasil fechou com 10 pontos, contra sete do Peru, quatro da Colômbia, três do Equador e dois da Venezuela, de José Peseiro, única seleção que fica pelo caminho.