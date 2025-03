A festa do golo acabou em drama no Equador quando um adepto da Liga Quito perdeu um olho depois de ter sido atingido por uma bala de borracha quando procurava saltar para o relvado.

O jogo no campo do Deportivo Cuenca estava empatado 1-1 quando, já em tempo de compensação, aos 90+6, Alejandro Cabeza marcou o golo da vitória do Liga Quito. Foi nesta altura que um grupo de adeptos não conteve as emoções e tentou invadir o relvado. A polícia, segundo conta a imprensa local, terá reagido de forma desproporcional e disparou uma rajada de balas de borracha. Uma delas atingiu o adepto Luis Edison Pilataxi no olho direito.

«Foi atingido com um impacto de um projétil no olho direito da parte de um membro das forças públicas que colocou em risco a sua vida e que evidentemente atingiu outros adeptos que se encontravam no local destinado aos adeptos visitantes, onde estavam crianças e adultos», denuncia o clube da capital em comunicado.

A polícia equatoriana também já emitiu um comunicado a dar conta que «um grupo de adeptos da Liga Quito tentou entrar no relvado para festejar um golo» e que os agentes no local recorreram a «munições de letalidade reduzida» para os travar.

Uma ação que está a ser criticada na imprensa local e por um grupo de adeptos associado à Liga Quito que, também em comunicado, diz que as balas de borracha foram «disparadas sem critério ou justificação».