Mario Pineida, jogador do Barcelona de Guayaquil, e a mulher foram assassinados a tiro junto a um talho, precisamente na cidade do clube onde jogava (Equador).

A notícia foi dada pela imprensa local e confirmada pelo clube, que deixou uma nota de pesar nas redes sociais. Ora, o jogador de 33 anos estaria a receber ameaças de morte, segundo o portal Ecuavisa e esta situação levou mesmo o presidente do clube a pedir «proteção especial» para o atleta, poucas horas do homicídio.

Formado no Independiente José Terán, o defesa era nove vezes internacional A pelo Equador e no currículo tinha dois campeonatos do país, conquistados em 2016 e 2020, precisamente ao serviço do Barcelona de Guayaquil.

Este não é um caso isolado e nos últimos meses o futebol equatoriano já foi alvo de outras quatro mortes: Maicol Valencia e Leandro López (Exapromo Costa), assim como Jonathan González (Independiente del Valle) em setembro, e Miguel Nazareno, de 16 anos.