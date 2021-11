O Independiente del Valle, equipa que é treinada por Renato Paiva, tem a presença na final do campeonato equatoriano praticamente assegurada.

Neste sábado à noite, o Independiente recebeu e venceu o Emelec por 3-2 e só uma combinação de resultados altamente improvável poderá tirar a equipa de Salgolquí do jogo de atribuição do título, já que o 9 de Octubro, segundo classificado com menos três pontos a uma jornada do fim, tem 25-14 em golos face aos 28-8 do conjunto de Paiva.

O Emelec, que venceu a primeira fase do campeonato, procurava juntar a conquista da segunda fase e, assim, evitar a decisão do título numa final a duas mãos. Começou a vencer, com um golo apontado por Alejandro Cabeza logo aos 6 minutos, mas a reação do Independiente foi forte: Luis Segovia empatou aos 31 minutos, Cristian Pellerano fez o 2-1 aos 51m e Jonatan Bauman o terceiro ao minuto 57. O melhor que o Emelec conseguiu foi reduzir aos 74 minutos por Romario Caicedo.

A final do campeonato equatoriano, prova que o Independiente del Valle procura vencer pela primeira vez, está marcada para os dias 5 e 12 de dezembro.