O Independiente del Valle, equipa de Renato Paiva, venceu fora o Guayaquil City por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da segunda fase do campeonato do Equador.

Jonathan Bauman (37m) e Anthony Landazuri (66m) marcaram os golos.

O Independiente del Valle lidera a segunda fase do campeonato com 30 pontos, mais três do que o Emelec, vencedor da primeira fase.

Na próxima jornada, a penúltima da segunda fase, a equipa de Renato Paiva recebe o Emelec, num jogo que pode decidir o campeão equatoriano de 2021. Se terminar esta fase do campeonato no primeiro lugar, o Independiente del Valle vai jogar a final com o Emelec, que, caso repita o primeiro lugar da fase anterior, sagra-se diretamente campeão.