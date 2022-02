A federação norte-americana de futebol anunciou nesta terça-feira ter chegado a acordo com a seleção feminina para que os prémios sejam equiparados aos da seleção masculina.

A batalha jurídica que durava há seis anos e que recebeu o nome de ‘Equal pay’ chega assim ao fim, num acordo que prevê o investimento de 24 milhões de dólares no pagamento de salários na vertente feminina.

«Não foi fácil chegar a este dia. As jogadoras da Seleção Nacional Feminina dos EUA alcançaram um sucesso sem precedentes na luta para alcançar a igualdade salarial para si e para as futuras atletas. Hoje, reconhecemos o legado dos que ajudaram a tornar este dia possível, bem como todas as mulheres e meninas que se seguirão», escreveu a entidade, num comunicado publicado no site oficial.

O acordo inclui ainda que o pagamento dos prémios por presença na seleção feminina seja igual ao da seleção masculina.