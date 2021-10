O Conselho de Disciplina da Federação arquivou um processo de inquérito que tinha instaurado ao Marítimo, tendo como base ofertas do clube madeirense a uma equipa de arbitragem.

Segundo foi possível saber, as referidas ofertas do Marítimo não foram aceites pela equipa de arbitragem em questão, que colocou isso mesmo no relatório do jogo. Perante estes factos, o Conselho de Disciplina decidiu abrir um processo de inquérito, o qual concluiu que o valor financeiro das prendas em causa era irrelevante.

De resto, e para além de ter arquivado este processo de inquérito ao Marítimo, o Conselho de Disciplina decidiu ainda instaurar processos disciplinares também ao Marítimo e ao Varzim: neste caso devido ao comportamento do público no jogo da oitava jornada da Liga, frente ao Moreirense, e no jogo frente ao E. Amadora, da sexta jornada.