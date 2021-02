Raul Silva (Sp. Braga), Ricardo Quaresma (V. Guimarães) e Angel Gomes (Boavista), logo seguidos por Matheus Nunes (Sporting), tiveram as notas mais elevadas da equipa da 16.ª jornada, composta pela média das notas do Maisfutebol e do SofaScore.

O Sp. Braga, com três jogadores, é a equipa mais representada neste onze que conta ainda com o contributo de FC Porto e Sporting, com dois jogadores cada, além do V. Guimarães, Paços de Ferreira, Nacional e Boavista.

Ora veja: