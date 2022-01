Luis Díaz está em particular destaque no onze ideal da 17.ª jornada que resulta da combinação de notas dos jornalistas do Maisfutebol com a classificação atribuída pela plataforma SofaScore, nossa parceira.

O internacional colombiano voltou a estar em plano de destaque na espetacular reviravolta do FC Porto no Estoril e obteve nota máxima do Maisfutebol e também foi o jogador mais bem classificado pela SofaScore. A verdade é que Luis Díaz regressou da covid-19 ainda mais inspirado e acaba por estar nos três golos do FC Porto. Esteve na origem do golo de Taremi, marcou ele próprio o golo do empate e ainda serviu Francisco Conceição para o golo da vitória.

Mas o colombiano do FC Porto não foi o único com nota máxima nesta ronda. Fran Navarro também foi contemplado com um 5 do Maisfutebol depois de ter aberto caminho para o triunfo do Gil Vicente no duelo minhoto com o Vitória (3-2), ao marcar os dois primeiros golos da equipa de Barcelos. Dois golos que lançaram o avançado espanhol para o pódio dos melhores marcadores da Liga, com 11 golos, apenas menos dois do que Luis Díaz e Darwin.

Um onze, desta vez sem jogadores do Sporting, distribuído por sete clubes com representantes do Estoril, Benfica, Marítimo, Famalicão, Santa Clara, FC Porto e Gil Vicente.