O Marítimo, que venceu em Arouca, por 3-0, no último jogo da ronda 22 é a equipa em destaque no onze ideal da Liga nesta semana.

A equipa madeirense tem três representantes na equipa da jornada, que resulta da combinação de notas dos jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios com a classificação atribuída pela plataforma SofaScore, nossa parceira.

Neste onze há duas notas máximas atribuídas pelo Maisfutebol: Ricardo Horta, que bisou na reviravolta da Sp. Braga frente ao Paços de Ferreira, e Fábio Vieira, que foi o destaque no clássico com um golo e uma assistência no empate (2-2) entre o FC Porto e o Sporting.