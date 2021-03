A equipa da 22.ª jornada, eleita em parceria do Maisfutebol com a SofaScore, conta com duas notas máximas e um forte contributo do Benfica.

Beto, autor de dois golos, na vitória do Portimonense sobre o Tondela (3-0), e Luther Singh, que também bisou, no triunfo do Paços de Ferreira sobre o Nacional (2-1), foram os dois jogadores com notas máximas do Maisfutebol.

Num onze com sete clubes representados, o Benfica, que bateu o Belenenses no Estádio Nacional por 3-0, é a equipa mais representada, com três jogadores na defesa e ainda Seferovic no ataque.