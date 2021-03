Famalicão e Farense revoltaram-se nesta ronda 24, venceram os respetivos jogos fora de casa, deixaram os últimos lugares da classificação e contam com dois jogadores cada na equipa da jornada eleita numa parceria do Maisfutebol com a SofaScore.

Os três grandes também estão representados neste onze, mas a nota mais elevada é a de Douglas Tanque que deixou a sua marca nos três golos que o Paços de Ferreira marcou ao Moreirense.

Um onze que contou com o contributo de nove clubes diferentes: Boavista, Farense, Sporting, Rio Ave, Benfica, FC Porto, Gil Vicente, Famalicão e Paços de Ferreira

Ora veja: