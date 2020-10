Três notas máximas na equipa da terceira jornada do Maisfutebol dão bem conta da qualidade dos jogos do passado fim de semana.

Amir Abedzadeh e Rodrigo Pinho, determinantes no surpreendente triunfo do Marítimo no Dragão, foram dos mais pontuados da ronda, mas a nota mais elevada [média com as notas da SofaScore] foi a de Galeno, com dois golos e uma grande exibição do brasileiro na goleada do Sp. Braga em Tondela (4-0).

Um onze bem heterogéneo, com o contributo invulgar de oito equipas com, pelo menos, um jogador. Apenas Marítimo e Sp. Braga têm mais do que um jogador.

Ora veja: