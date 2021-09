O Sporting foi a equipa mais representada no onze ideal da 7.ª jornada da Liga, feita da combinação de notas dos jornalistas do Maisfutebol com as atribuídas pela plataforma SofaScore, nossa parceira.

Sebastián Coates, Pedro Porro e João Palhinha são os representantes do campeão nacional. Das sete equipas incluídas nesta ronda, três têm mais do que um jogador. Ao Sporting segue-se Tondela e o Benfica, que teve o atleta mais pontuado para o Maisfutebol: Roman Yaremchuk, nota 5 pelo nosso jornalista presente no D. Afonso Henriques e 8.1 nos parâmetros da SofaScore.