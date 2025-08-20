Liga: Sporting e Moreirense dominam equipa da jornada 2
Ricardo Mangas, do Sporting, foi o jogador que mais se destacou
O Sporting e o Moreirense, com três jogadores cada, dominam a equipa da 2.ª jornada da Liga portuguesa, feita através do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e da pontuação estatística do SofaScore.
Luis Suárez, Trincão e Ricardo Mangas bisaram no triunfo por 6-0 do Sporting frente ao Arouca e o lateral alcançou mesmo a nota mais elevada do SofaScore para esta jornada com um 9.7, à frente de Trincão com 9.4.
Os cónegos conseguiram colocar o guarda-redes Caio Secco, o defesa Dinis Pinto e ainda o avançado Schettine que marcou o golo da vitória do Moreirense frente ao Santa Clara (1-0).
Bernardo Schappo, do Estrela e Paulo Oliveira, do Sp. Braga, completam a linha defensiva, já Matheus De Amorim (Famalicão), Froholdt (FC Porto) e Pepê (FC Porto) fecham o meio-campo.
Confira aqui o onze: