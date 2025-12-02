Na tradicional equipa da semana elaborada com base nas avaliações dos jornalistas do Maisfutebol e do Sofascore, o nosso parceiro estatístico, os cinco principais clubes nacionais estão representados. Sporting e V. Guimarães são os clubes com mais jogadores, com três atletas cada um, nesta jornada 12.

Respeitando uma formação tática em 4-4-2, como sempre, comecemos pela baliza. Kaique, guarda-redes do Nacional, teve contra o Benfica a sua melhor exibição pelo Nacional desde que chegou no verão, cedido pelo Palmeiras. Fez um total de seis defesas e complicou a vida às águias.

A defesa é composta por Gustaf Lagerbielke, do Sp. Braga, que marcou um golo e teve oito recuperações de bola contra o Arouca, Eduardo Quaresma (Sporting), que também marcou e teve 96 por cento de eficácia nos passes, Jakub Kiwior, o melhor em campo no FC Porto-Estoril para o Sofascore e Óscar Rivas, defesa-central esquerdino do V. Guimarães que também marcou ao AVS.

No meio-campo a quatro, encontram-se William Gomes, que assinou o golo do triunfo do FC Porto sobre o Estoril, Francisco Trincão (Sporting), que fez duas assistências contra o Estrela da Amadora, Beni Mukendi, MVP do V. Guimarães-AVS e Heorhiy Sudakov, elemento em destaque do Benfica na Choupana com sete passes-chave.

No ataque, a dupla é formada por Luis Suárez, avançado colombiano que bisou pelo Sporting diante do Estrela da Amadora, e Oumar Camara, jovem avançado de 18 anos que marcou e assistiu pelo V. Guimarães contra o AVS.