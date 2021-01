Duas notas máximas na equipa da 13.ª jornada, composta pelas notas do Maisfutebol e do SofaScore, como japonês Meshino a destacar-se no triunfo do Rio Ave sobre o Portimonense (3-0) e o iraniano Mehdi Taremi a ser determinante na vitória do FC Porto em Famalicão (4-1).

O Benfica, com três jogadores, é a equipa mais representada neste onze, logo seguido pelo Sp. Braga, com dois, mas também com representantes do Paços de Ferreira, Santa Clara, Sporting, Boavista e Rio Ave.