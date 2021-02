Paços de Ferreira e Tondela, com dois jogadores, são os emblemas em destaque na equipa ideal da 14.ª jornada da Liga, feita pelo combinado de pontuações do Maisfutebol e do Sofascore.

Os pacenses triunfaram frente ao Sp. Braga, com Jordi e Bruno Costa, este último autor de um os golos, a grande nível. Já os beirões venceram na receção ao Boavista: Bebeto e Salvador Agra brilharam, com destaque para Agra, que bisou.

Marítimo, Moreirense, Gil Vicente, Santa Clara, Portimonense, Farense e Rio Ave são as restantes equipas representadas.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.