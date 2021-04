Santa Clara, Sporting e Benfica são os clubes mais representados na equipa da jornada da 26.ª jornada feito com base nas notas do Maisfutebol e da Sofascore, parceira do nosso jornal.



A goleada dos açorianos na receção ao Nacional (5-1) permite a Mikel Villanueva e a Rui Costa entrarem diretamente para o onze. Já o Sporting voltou a tropeçar e a perder pontos, desta feita contra o Famalicão, mas teve Coates e Pedro Gonçalves em evidência.



Por sua vez, a 'manita' do Benfica em Paços de Ferreira coloca Taarabt e Seferovic com lugar na equipa ideal. O suíço conseguiu, de resto, nota máxima (a única) desta ronda.



Marítimo, Belenenses, FC Porto e Sp. Braga são as outras equipas representadas.



A equipa da jornada: