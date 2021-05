FC Porto, Benfica, Gil Vicente e Boavista têm dois representantes cada na equipa da jornada 33.

A nota mais alta, ainda assim, é do sportinguista Pedro Gonçalves, que bisou no dérbi, tal como Seferovic, com a curiosidade de ambos disputarem o prémio de melhor marcador da Liga.

O avançado suíço dos encarnados teve, ainda assim, uma nota substancialmente mais baixa do que o companheiro de equipa Pizzi, que a par de «Pote» foi o único a ultrapassar a barreira dos 13 pontos acumulados.

O onze ideal é composto pelo somatório obtido pelas notas atribuídas pela estatística do SofaScore e pelos jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios onde se realizam os jogos da Liga.