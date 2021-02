O Sporting e o Sporting de Braga, com dois jogadores cada, são os clubes mais representados na 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Os leões colocam Coates e Pedro Porro, ao passo que os minhotos contam com Gaitán e Musrati.

Coates foi mesmo a figura da jornada, nas pontuações combinadas do Maisfutebol e do SofaScore, com o bis na vitória do Sporting por 2-1. Já Gaitán foi decisivo para o empate do Sp. Braga ante o FC Porto, apontando o 2-2 final na Pedreira.

Benfica, Paços de Ferreira, Belenenses SAD, Boavista, Santa Clara, FC Porto e V. Guimarães também estão representados, com um jogador cada.

No caso dos avançados, as pontuações combinadas de Taremi, Estupiñán e Cassierra davam um total de 10,9 pontos, mas prevaleceram os dianteiros de FC Porto e V. Guimarães. No caso do iraniano, recorreu-se ao quarto critério de desempate, olhando aos golos marcados pelo FC Porto (dois). No caso de Estupiñán, prevaleceu pelos minutos jogados (quinto critério) ante a Belenenses SAD, uma vez que Cassierra foi substituído no Jamor.

A equipa da jornada:

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.