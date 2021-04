O Sporting é o clube mais representado na equipa da jornada da 27.ª jornada, feita com base na combinação das notas atribuídas aos jogadores pelo Maisfutebol e pela Sofascore, parceira do nosso jornal.

Os leões deram três atletas ao oNze ideal desta ronda (Adán, Nuno Mendes e Pedro Gonçalves), mais um do que Boavista (Rami e Angel Gomes), Gil Vicente (Joel e Rodrigão) e V. Guimarães (Rochinha e Marcus Edwards).

Adán (Sporting) e Mario González mereram notas máximas para o Maisfutebol, mas só o avançado do Tondela esteve perto do 10 nos parâmetros da SofaScore. Grujic, do FC Porto, está também no onze.

Ao todo, há jogadores de seis clubes na equipa ideal da 27.ª jornada.