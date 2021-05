Se o Tondela empatou no Bessa, bem pode agradecê-lo a Pedro Trigueira, guarda-redes da equipa. O guarda-redes mereceu nota máxima do Maisfutebol e é presença obrigatória na equipa ideal da 31ª jornada.



Trigueira, 33 anos, atravessa a melhor fase da carreira na I Liga desde a época 2015/16, quando foi o titular da Académica de Coimbra.



Ainda assim, a equipa que domina este «onze» é o Sporting. A vitória e boa exibição dos leões em Vila do Conde permitiu colocar Coates, Palhinha e Paulinho nestas escolhas obtidas através do somatório das notas do Maisfutebol e da SofaScore.



Há mais sete clubes representados nesta jornada: Famalicão, Benfica, FC Porto, Farense, Paços de Ferreira, Nacional e Moreirense.