Depois de Pepe, Sérgio Oliveira é o segundo jogador do FC Porto a fazer parte do onze do ano da Liga 2020/21.



Segundo o organismo, o internacional português foi um dos três médios mais votados.



«Estou muito orgulhoso e agradecido. Deixo um obrigado especial aos meus companheiros de equipa e staff, porque sem eles não seria possível», disse o médio, num vídeo divulgado pela Liga.



Sérgio Oliveira foi uma das figuras da equipa de Conceição ao fazer 13 golos e cinco assistências, tendo disputado mais de 2500 minutos. O jogador de 29 anos foi distinguido como homem do jogo em cinco ocasiões.



Assim, o futebolista do FC Porto junta-se a Adán, Porro, Pepe, Coates e Nuno Mendes na equipa ideal de 2020/21.