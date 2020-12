Felizmente, 2020 está no final. Num ano atípico provocado pela pandemia de Covid-19, o futebol fez-nos sonhar e saltar do sofá. Permitiu-nos manter o entusiasmo e esquecer o que nos rodeia. Pelos golos de Ronaldo, pelas defesas de Neuer, pelos rasgos de génio de Messi ou de Neymar, pelas correrias desenfreadas de Davies.



Em pezinhos de lá, à Thiago Alcântara, deixámos o futebol envolver-nos e entrámos numa realidade distante. Colocámos os olhos ao ecrã para ver a sobriedade de Alaba, os momentos incríveis do «The Best» Robert Lewandowski ou a simplicidade de Kimmich.



Quem dera que 2020 tivesse passado à velocidade a que corre Alexander-Arnold ou Van Dijk. Aqui fica o nosso onze do ano que agora termina.



Ainda que alguns nomes sejam indiscutíveis, as escolhas deste onze (em 4-4-2) são subjetivas. Foi difícil deixar de fora Mbappé (quem diria que só tem 22 anos!), o fenómeno Haaland ou o extraordinário Allison. O discreto Thomas Muller poderia também figurar nesta equipa pela influência tremenda no espetacular Bayern de Flick.



Quem sabe no próximo ano.



Veja o onze do ano na galeria associada.