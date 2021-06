O futebolista brasileiro Carlos Júnior, do Santa Clara, completa o onze do ano da Liga portuguesa, anunciou esta quarta-feira o organismo que tutela as ligas profissionais.

O jogador de 25 anos fez 32 jogos e um total de 14 golos no campeonato português em 2020/2021, juntando-se, no trio de ataque, a Mehdi Taremi (FC Porto) e Haris Seferovic (Benfica), como os avançados mais votados pelos treinadores e capitães dos clubes da I Liga.

De resto, Carlos Júnior é o único nome no onze ideal que não pertence ou a Sporting, ou a FC Porto, ou Benfica.

Recorde-se que os restantes nomes são o guarda-redes Antonio Adán (Sporting), os defesas Nuno Mendes (Sporting), Pepe (FC Porto), Coates (Sporting) e Pedro Porro (Sporting) e os médios João Palhinha (Sporting), Sérgio Oliveira (FC Porto) e Pedro Gonçalves (Sporting).