O Sporting e o Moreirense colocam dois jogadores na equipa da 29ª jornada para o Maisfutebol e o Sofascore, sendo por isso os clubes mais representados no onze ideal da ronda. Os dois representantes do Sporting são António Adán e Sebastián Coates, que partilham até a nota mais alta da jornada: ambos receberam 4 do Maisfutebol e 7.9 do Sofascore.

De resto, há também representantes do Benfica, do Famalicão, do Santa Clara, do Marítimo, do FC Porto e do Tondela.