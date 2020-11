O Sporting e o Sp. Braga, com dois jogadores cada, são as equipas mais representadas no onze da 7.ª jornada da Liga, composto pela média das notas do Maisfutebol e do SofaScore.

Destaque para quatro notas máximas atribuídas pelo nosso jornal, em igual número de jogos: Daniel Guimarães (Nacional-Gil Vicente), Pedro Gonçalves (V. Guimarães-Sporting), Sérgio Oliveira (FC Porto-Portimonense) e Francisco Moura (Benfica-Sp. Braga).



Liga: a figura, o golo e a defesa da 7.ª jornada

Combinado as notas do Maisfutebol e do Sofascore, a maior pontuação vai mesmo para Sérgio Oliveira, autor de um dois e duas assistências na reviravolta do FC Porto frente ao Portimonense.

Confira a equipa ideal da 7.ª jornada: