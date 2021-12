São três as equipas que colocam mais do que um jogador na equipa da jornada 14 da Liga, elaborada a partir das notas do Maisfutebol e do rating dos nossos parceiros da Sofascore.

Benfica, Sporting e Marítimo estão em destaque, e em destaque também está Darwin Núñez: o hat-trick em Famalicão vale ao jogador encarnado a maior pontuação do fim de semana.

Belenenses, Paços de Ferreira, Portimonense, FC Porto e Vizela também estão representados na melhor equipa da ronda.