Diversidade é a palavra de ordem na equipa da jornada do Maisfutebol, feita da combinação de notas dos nossos jornalistas com as do SofaScore, nosso parceiro.



Oito emblemas estão representados no onze ideal da 5.ª jornada, com natural destaque para Sp. Braga, V. Guimarães e Benfica, que colocam dois jogadores cada na equipa.



Famalicão, Vizela, Tondela, Estoril e Gil Vicente completam o leque de representantes.

Darwin Núnez, em plano de destaque na goleada do Benfica nos Açores, foi o jogador mais pontuado da jornada, somando as notas do Maisfutebol e do SofaScore.



Confira o onze da jornada: