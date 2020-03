Oito equipas estão representadas no onze da 23.ª jornada para o Maisfutebol e a SofaScore.

Apesar de não ter ido além de um empate na receção ao Belenenses, o Rio Ave é, curiosamente, a equipa com mais jogadores (3), seguida do Gil Vicente, com dois representantes.

Nesta ronda, a nossa redação atribuiu duas notas máximas: a Mateus Pasinato (Moreirense) e a Diogo Gonçalves (Famalicão). O guardião do Moreirense é também o jogador com a cotação mais elevada para a SofaScore, com 8,6 pontos.