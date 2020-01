A ausência de resultados amplamente desnivelados (FC Porto, Sporting e Gil Vicente conseguiram, todos por dois golos de diferença, os triunfos mais expressivos) ajudará em parte a explicar que a equipa da 16.ª jornada para o Maisfutebol e a SofaScore tenha jogadores de nove equipas, situação que, não sendo inédita, está longe de ser habitual.

Os jogadores mais cotados da semana foram o guarda-redes Amir (Marítimo) e o médio Bruno Fernandes (Sporting): ambos mereceram nota 4 para a nossa redação e 9,3 pontos por parte do nosso parceiro de tratamento de dados estatísticos.

Marítimo e Benfica são as únicas equipas com dois jogadores presentes no melhor onze da penúltima ronda da primeira volta do campeonato: Sporting, Portimonense, FC Porto, V. Guimarães, Rio Ave, Sp. Braga e Gil Vicente são as restantes equipas representadas.

No que à jornada anterior diz respeito, Paulinho é o único repetente.