Em dia de aniversário, o Sporting apresentou esta noite o novo equipamento principal para a temporada de 2020/2021, com um vídeo nas redes sociais.

A nova «pele» dos leões será, como sempre, pintada de verde e branca, com as riscas horizontais. Os calções mantêm-se pretos, enquanto as meias são idênticas à camisola.

Refira-se, de resto, que o vídeo promocional publicado pelos leões homenageia algumas das principais figuras do clube, como Ronaldo, Damas e Jordão, já que os seus nomes aparecem gravados nas novas camisolas, assim como algumas imagens do passado leonino.