O Sporting anunciou na manhã deste domingo aquele que será o equipamento alternativo dos campeões na nova temporada.

A camisola secundária dos leões volta a ter como cor predominante o verde fluorescente, que já tinha usado na camisola da Liga dos Campeões da época 2016/17. A cor destacada contrasta com as mangas pretas com pormenores acinzentados. O emblema do clube passa a ser um traçado em preto, com o fundo da cor da camisola.

O Sporting já tinha anunciado a camisola principal da nova época, que bateu o recorde de vendas.