O Sporting já estreou a nova camisola principal no jogo com o Gil Vicente, a propósito do aniversário do clube, mas o site especializado «Footy Headlines» revela agora aquela que será a camisola alternativa para 2020/21.

Uma camisola preta, com um rasgo simulado num dos ombros, que revela a camisola principal.

O equipamento alternativo tem ainda um leão prateado que aparece estampado de lado, na zona do tronco.

Veja as imagens na galeria associada.