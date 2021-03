O site «footyheadlines», especializado em equipamentos, revelou aquela que será a nova camisola alternativa do Atlético de Madrid para 2021/22.

De acordo com estas imagens, o clube do português João Félix vai adotar uma camisola com o azul como cor predominante, mas depois com apontamentos num tom entre o vermelho e o rosa.

Ao que tudo indica essa será também a cor dominante dos calções e das meias.

