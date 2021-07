A votação mensal do portal «Footy Headlines» elegeu a camisola do segundo equipamento do FC Porto como a mais bonita.

Segundo os utilizadores do site especializado em equipamentos a camisola em tons de azul marinho com detalhes a dourado, que os dragões apresentam para a nova época, é a mais bonita entre as que foram lançadas no mês de junho. Em sentido contrário, o terceiro equipamento do FC Porto, em rosa, e o segundo do Benfica, em branco, foram votados entre os mais feios. Aí, a votação é encabeçada pelo terceiro equipamento do Osasuna, seguido da camisola principal do Barcelona e do alternativo da seleção dos Estados Unidos.

Veja as camisolas na galeria em anexo.