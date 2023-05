Desde esta quinta-feira que estão a circular nas redes sociais e no popular site Footyheadlines imagens daquela que pode ser a camisola principal do Benfica para 2023/24.

As primeiras imagens foram divulgadas na página do Twitter «WeLoveBenfica» e a verdade é que as semelhanças na gola com outras camisolas já reveladas de outros clubes e seleções (casos da Roma e da Espanha no último Mundial, por exemplo) equipados pela mesma marca desportiva reforçam as suspeitas. Isso, mas não só: na parte de trás da camisola há uma referência aos 120 anos que o clube comemora no próximo ano.

Há dias foi também reveladas imagens da provável camisola alternativa dos encarnados para a próxima época.