O Boavista apresentou, esta segunda-feira, a camisola principal para a época 2022/23.

O padrão xadrez continua, tal como tem sido habitual, a dominar a veste da equipa da I Liga, mas com ligeiras alterações face à camisola da época passada.

Se em 2021/22 a manga era branca, para a nova época esta é também apanhada pelo padrão, tendo as cores branca e preta. O tamanho do padrão também aumenta na camisola, com quadrados brancos e pretos maiores.

Veja, na galeria associada, as imagens da nova camisola do Boavista.