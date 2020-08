O Manchester United revelou esta terça-feira os novos equipamentos para a temporada 2020/21.

O design da camisola, que tem pormenores gráficos, foi inspirado no símbolo do clube, em referência ao foco de Ole Gunnar Solskjaer no ADN do Manchester United. Os calções são brancos e as meias pretas.

Veja os pormenores no vídeo abaixo e as fotos na galeria associada: