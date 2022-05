O Arsenal, clube inglês onde alinham os portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares, apresentou esta quinta-feira a camisola para a próxima temporada. O design da camisola é inspirada nos anos 90 e tem um cariz solidário: por cada venda serão doadas cinco libras para a fundação do clube, de forma a apoiar a comunidade local.

Os «Gunners» deverão estrear a nova camisola no último jogo da temporada, frente ao Everton, no próximo domingo.

Veja as imagens do novo equipamento do Arsenal na galeria associada ao artigo.