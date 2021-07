O Vizela apresentou nesta quarta-feira os equipamentos que vai usar no regresso à Liga, com o azul a predominar, sendo essa a cor do equipamento principal e de um dos secundários, enquanto o outro será amarelo.

O clube minhoto está de regresso ao topo do futebol nacional 36 anos depois da única vez em que esteve entre os maiores.

