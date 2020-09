O Liverpool apresentou esta sexta-feira o terceiro equipamento para a temporada 2020/21.

O padrão da camisola é axadrezado, inspirado nas bandeiras dos adeptos, com quadrados pretos e cinzentos. Os pormenores são em carmim, cor que contrasta com os restantes tons utilizados.

Veja as imagens na galeria associada e no vídeo abaixo: