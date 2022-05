O Manchester City, clube onde atuam os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, divulgou esta quinta-feira a camisola que vai utilizar na próxima temporada.

O design da nova camisola dos «Citizens» é inspirada nas equipas do final da década de 60 do século passado, e em particular aquela que conquistou a Taça das Taças, em 1970.

Um equipamento dedicado também a Colin Bell, um dos maiores jogadores da história do clube, que ganhou a alcunha «The King», e que faleceu no início de 2021.

Veja a nova camisola do Man City na galeria de imagens.