O Benfica divulgou o terceiro equipamento para a época 2020/21. Depois do encarnado e do preto, o clube da Luz apresentou um branco com toques de dourado na camisola.

O novo «manto», que continua sem o vermelho, o verde e o azul ausentes do símbolo, já se encontra à venda.

Veja o vídeo de apresentação da nova camisola e as fotos na GALERIA ASSOCIADA.