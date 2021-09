O equipamento usado pelo Borussia Dortmund no jogo com o Besiktas, da Liga dos Campeões, gerou polémica e levou mesmo a um pedido de desculpa da marca.

Os adeptos do clube alemão ficaram revoltados por o símbolo do clube não estar visível na camisola verde florescente. Ao contrário do símbolo da marca de equipamentos, que é preto e, por isso, vê-se bem, o símbolo do clube está feito apenas em relevo, sem cor, não se destacando na camisola e não sendo mesmo visível de longe.

«Uma camisola pode ser polarizar as opiniões e levamos as críticas dos adeptos muito a sério», disse o diretor-geral do clube, Carsten Cramer. O diretor da Puma, Bjorn Gulden, foi mais longe.

«Lamentamos a fúria dos adeptos e queremos pedir desculpa. Levámos todos os comentários muito a sério e teremos esta situação em consideração em futuros equipamentos», afirmou o responsável da marca de equipamentos.