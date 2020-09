O Benfica colocou em pré-venda o terceiro equipamento para a época 2020/21, mas ainda não divulgou imagens do mesmo, podendo ver-se na loja online do clube apenas uma camisola integralmente branca.

Contudo circulam na internet, incluindo no site especializado Footy Headlines, imagens daquela que poderá ser a terceira camisola do clube para a próxima época.

Veja as imagens na galeria associada.