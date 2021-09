O PSG divulgou esta segunda-feira o terceiro equipamento para a temporada 2021/22, predominantemente preto e cinzento.

«Para destacar o talento da extraordinária equipa 21/22, o Paris Saint-Germain veste-se de preto», diz o clube, que acrescenta que «a paleta de cores comedida é o cenário perfeito para os jogadores brilharem».

Messi, Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Di Maria e Hakimi são algumas das estrelas em destaque na apresentação do equipamento.

O clube aponta ainda que o design é inspirado em camisolas anteriores do PSG e faz uma homenagem aos adeptos ao utilizar o código postal de Paris. Veja as imagens no vídeo abaixo e na galeria associada: